Появились детали гибели мужчины у здания Центрального телеграфа

Как отметили в Минкомсвязи РФ, в ходе потасовки охранник просил свидетелей позвать помощь.

Погибший около здания Центрального телеграфа в Москве мужчина сам напал на охранника, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Евгения Новикова.

— Запись камер показала, что на охранника напали. В ходе потасовки он просил свидетелей позвать помощь, — пояснил Новиков, подчеркнув, что министерство занимает незначительную часть здания, а остальные помещения сдаются самым разным организациям.

Ранее стало известно, что в ходе потасовки с охранником в здании Центрального телеграфа в Москве погиб мужчина.