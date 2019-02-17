В Одессе сожгли машину активиста Евромайдана

В момент происшествия его самого не было в городе. Если бы не оперативная работа пожарных, то не обошлось бы без жертв.

В Одессе неизвестные сожгли автомобиль активиста Евромайдана и историка Александра Бабича. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Прилетел домой. Мне ночью сожгли машину. Дом почти не пострадал. Дети живы, — написал Бабич.

Он также подчеркнул, что его в момент происшествия не было дома — в жилище находились две дочки и две бабушки, а в соседней квартире — ещё два человека. Бабич отметил, что если бы не оперативная работа пожарных, то не обошлось бы без жертв.

Городская полиция пока никак не комментирует данный инцидент.