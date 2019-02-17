"На редкость изменчивая". Синоптики рассказали о погоде в Москве на неделю

Начало недели получится по-зимнему холодным, однако в следующие дни ситуация улучшится.

Погода в Москве в ближайшую неделю будет переменчивой, а столичный регион переживёт две волны похолодания. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Неделя на редкость изменчивая, и связано это с изменением циркуляции. В понедельник из-за гребня высокого давления к западу от центра европейской территории России на Москву будут перемещаться арктические воздушные массы, поэтому от весенней погоды ничего не останется, — заявил Вильфанд.

Холодная погода продержится до дня вторника. Именно тогда на улицах станет теплее, а столбики термометров поднимутся до нуля. Ещё теплее будет в среду и четверг. Метеорологи ожидают повышения температуры до +4 градусов.

Вторая волна похолодания придёт в столицу в пятницу. Ожидается понижение температуры до –8 градусов, возможны осадки. Холодным получится и День защитника Отечества.

Перепады температур связаны со скачками атмосферного давления.