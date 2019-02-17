Эксперт раскритиковал шведскую версию гибели группы Дятлова

Юрий Кунцевич отметил, что советские туристы принадлежали к обществу тех, кто пережил военные времена, и поэтому обладали выносливостью.

Участники группы Дятлова, погибшие в 1959 году при невыясненных обстоятельствах, были достаточно подготовлены, чтобы перенести ветер, поэтому версии шведских исследователей нет смысла доверять. Об этом заявил руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

— Это люди, совершенно далёкие от реальных событий. Они не знают, что за подготовка была у наших туристов. Они же совершенно из другого мира пришли. Для нас это просто ветер, для них — ураган, — сказал Кунцевич.

Он отметил, что не верит в квалификацию шведских исследователей и их версию не стоит воспринимать всерьёз. Кунцевич добавил, что такие сообщества, как группа Дятлова, обладали своей атмосферой, которая непонятна современным исследователям, особенно зарубежным. Советские туристы, в частности группа Дятлова, хорошо подготовлены ещё и потому, что были людьми, пережившими войну.

Напомним, туристическая группа во главе с Игорем Дятловым погибла 60 лет назад при невыясненных обстоятельствах на перевале на Северном Урале. Существует более сотни версий произошедшего, включая сверхъестественные.

Ранее шведские учёные Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен заявили, что причиной гибели советских туристов мог стать сильный ветер.