В МИД РФ заявили, что из-за санкций сирийцы не получают еду и лекарства

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал, что санкции, направленные против властей Сирии, намного сильнее бьют по рядовым гражданам. Заявление дипломата, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности, приводит ТАСС.

— Санкции сильно бьют по сирийцам, причём по простым сирийцам. Санкции, которые направлены якобы против режима, на самом деле не дают развиваться здравоохранению, обеспечивать людей электроэнергией, простым питанием, — высказался Вершинин.

Также на конференции заместитель главы МИД РФ рассказал, что Россия выступает за сохранение сделки по ядерной программе Ирана, которую со своей стороны расторгли США.