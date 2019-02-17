Известный блогер задержан в Москве из-за массовой драки

Юношу задержали после того, как в его квартире на Филёвском бульваре был проведён обыск.

Блогера Алибека Мирзеханова задержали по подозрению в причастности к массовой драке в кафе на юго-востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Алибек Мирзеханов был задержан рано утром в воскресенье после того, как в его квартире на Филёвском бульваре был проведён обыск Собеседник агентства

По словам представителя правоохранительных органов, в постановлении на обыск говорится, что, "согласно информации, предоставленной сотрудниками угрозыска Москвы, Алибек Мирзеханов 1994 г.р. является соучастником преступления 14 февраля в кафе "Неолит". Собеседник не уточнил, что именно было изъято у молодого человека.

14 февраля в службу "02" поступило сообщение о "конфликте между двумя группами людей", в результате которого один человек пострадал. Лайф публиковал видео с места ЧП.