СМИ: Отстранение Трампа от должности хотели поддержать два министра

Два чиновника из администрации президента США готовы были поддержать отстранение главы государства Дональда Трампа от должности. Об этом информирует Fox News со ссылкой на бывшего юриста Федерального бюро расследований Джеймса Бейкера.

Бейкер, комментируя сведения о том, что в Минюсте хотели применить 25-ю поправку к конституции, упоминает слова экс-замгенпрокурора Рода Розенштейна. Тот якобы и заявлял, что у него есть минимум два чиновника, которые готовы поддержать отстранение Трампа от президентской должности.

Имена министров Бейкер называть не стал.