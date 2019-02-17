Лавров пожалел американцев, не понимающих бессмысленность санкций против России

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков добавил, что отношения между двумя государствами весьма сложные.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя очередной пакет санкций, который готовят США в отношении РФ, заявил, что ему жалко американцев, которые всё ещё не поняли бесполезность данных ограничений. Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Я не предостерегал их, а просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно, с какой целью. Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль Сергей Лавров

Своё мнение по данному поводу также высказал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, отношения между двумя государствами сейчас крайне сложные.

— По-моему, и так всё плохо. Перспектива также не просматривается. Посмотрим, какие будут санкции, потом решим, как реагировать, — отметил Ушаков.

Американские сенаторы 13 февраля внесли в конгресс проект закона, который в случае принятия приведёт к новым санкциям против банковского и энергосектора РФ, а также против российского государственного долга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в американские выборы", "злонамеренное влияние в САР" и за "агрессию на Украине".