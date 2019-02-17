Три месяца с начала акций. В Париже проходит марш "жёлтых жилетов"

Участники манифестации несут плакаты с требованиями к властям "остановить полицейский произвол", "снизить налоги" и "повысить социальные выплаты".

Марш "жёлтых жилетов", посвящённый трём месяцам со дня начала акций протестов, начался в Париже. Участники выдвинулись от Елисейских полей к Марсову полю, где должен состояться митинг, сообщает телеканал BFM.

В руках у протестующих плакаты, где написаны требования к властям "остановить полицейский произвол", "снизить налоги" и "повысить социальные выплаты", многие держат флаги Франции.

Колонну сопровождают отряды полиции, следя за тем, чтобы акция прошла по согласованному маршруту. Марш протеста проходит спокойно, никаких инцидентов на данный момент не зафиксировано.