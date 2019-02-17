Ушаков заявил, что Москва будет реагировать на санкции США после их принятия

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что ответные меры Москвы на санкции США появятся только после принятия ограничительных мер со стороны Запада.

— По-моему всё и так плохо, перспективы [улучшения отношений] тоже не просматривается пока. Посмотрим, какие санкции будут, потом решим, как реагировать, — заявил Ушаков.

Ранее СМИ сообщили о новом проекте антироссийских санкций, подготовленном группой американских сенаторов. Предполагается, что ограничительные меры должны затронуть банковский и энергетический секторы, а также госдолг РФ.