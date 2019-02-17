ОАЭ купили у США противоракетный комплекс Patriot

Объединённые Арабские Эмираты заключили сделку с компанией Raytheon из США на более чем 356 миллионов долларов. Об этом сообщил представитель Вооружённых сил ОАЭ бригадный генерал Мухаммед аль-Хасани во время оборонной выставки IDEX.
— За первый день работы выставки вооружённые силы заключили контракт на поставку системы ПРО Patriot на сумму 1,3 миллиарда дирхамов ОАЭ (более 356 миллионов долларов), — уточнил аль-Хасани.
Как отмечается, IDEX — крупнейшая на Ближнем Востоке выставка оборонной техники. Аль-Хасани не сообщил, что когда именно, по соглашению, планируется поставка этих комплексов из США.
Организаторы IDEX рассказали, что ОАЭ заключили контракты с различными отечественными и иностранными компаниями на общую сумму свыше 4 миллиардов дирхамов (более 1,5 миллиарда долларов).
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