ОАЭ купили у США противоракетный комплекс Patriot

Контракт был заключён в первый день работы крупнейшей на Ближнем Востоке выставки оборонной техники.

Объединённые Арабские Эмираты заключили сделку с компанией Raytheon из США на более чем 356 миллионов долларов. Об этом сообщил представитель Вооружённых сил ОАЭ бригадный генерал Мухаммед аль-Хасани во время оборонной выставки IDEX.

— За первый день работы выставки вооружённые силы заключили контракт на поставку системы ПРО Patriot на сумму 1,3 миллиарда дирхамов ОАЭ (более 356 миллионов долларов), — уточнил аль-Хасани.

Как отмечается, IDEX — крупнейшая на Ближнем Востоке выставка оборонной техники. Аль-Хасани не сообщил, что когда именно, по соглашению, планируется поставка этих комплексов из США.

Организаторы IDEX рассказали, что ОАЭ заключили контракты с различными отечественными и иностранными компаниями на общую сумму свыше 4 миллиардов дирхамов (более 1,5 миллиарда долларов).