Погибшим у Центрального телеграфа оказался чемпион России по рукопашному бою

Молодой человек выиграл первенство страны по универсальному бою и неоднократно завоёвывал медали на разных соревнованиях.

Погибшим в драке около здания Министерства связи и массовых коммуникаций России в Москве оказался чемпион РФ по рукопашному бою Геннадий Павлов. Об этом сообщает МК.

22-летний спортсмен из Орловской области выиграл первенство страны по универсальному бою и регулярно завоёвывал медали на разных соревнованиях.

Ранее стало известно, что в ходе потасовки с охранником около здания Центрального телеграфа в Москве погиб мужчина. По данным правоохранительных органов, он сам напал на охранника.