"Утопаем в фекалиях!" Жители уральского города требуют отставки главы района

В городе Каменске-Уральском Свердловской области местные жители вышли на пикет и требуют отставки главы Каменского района Сергея Белоусова. По словам людей, в районе почти уничтожена система ЖКХ, город сидит без электричества, утопает в свалках и фекалиях, а власти ничего не делают, передаёт URA.RU

— В посёлке Мартюш жители несколько месяцев сидели без тепла. В посёлке Новоисетское вышли из строя очистные сооружения, но власти бездействуют. Город буквально утопает в свалках, мы утопаем в фекалиях. Люди недовольны таким главой, они страдают, такой глава им не нужен, — цитирует агентство активиста Сергея Барсукова.

Жители уверены, что во многих проблемах виновата компания "Сибна", которая занимается ремонтом тепловых сетей в районе. Протестующие жители обещали дойти до столицы региона — Екатеринбурга, и даже до Москвы.

В конце прошлого года в Свердловской области по вине работников коммунальных услуг погибла женщина, её ошпарило кипятком из прорвавшейся трубы.