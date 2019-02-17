"Жён дубасят, водку пьют". Шнуров в стихах высмеял развод Башаровых

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил стих на фоне драмы в семейной жизни Марата Башарова. Стихотворение размещено на официальной странице музыканта в "Инстаграме".

— Широко живут здесь люди,

Жён дубасят, водку пьют,

И тем самым, без прелюдий,

Местный создают уют.

Наш родной, неповторимый,

Третий, по подсчётам, Рим.

Здрасте, — тут не говорим мы,

Пошли на ***, — говорим.

Нет, не выжить хилым, слабым,

Ты мотай на ус, секи, —

Тумаков дают здесь бабам,

Чтоб боялись мужики.

На стояночке маршруток

Тётку без билета били.

Край суровый, не до шуток,

Далеко до изобилий.

Не хватало рациона,

Витамины ели редко.

Зато всё традиционно

И недалеко от предков.

На примерах каждый рос,

Коррективы жизнь внесёт,

А с артиста какой спрос,

Он Народный, вот и всё, — написал он.

Шнуров отметил, что в той семейной обстановке, которая сложилась в семье Башарова, актёр не виноват.

Ранее супруга артиста и ведущего шоу "Битва экстрасенсов" Марата Башарова Елизавета намекнула, что подала на развод после избиения. Накануне на своей странице в "Инстаграме" девушка подтвердила, что разводится. Сам же актёр заявил, что узнал про развод через Интернет, и отметил, что сделает всё для того, чтобы девушка не носила его фамилию.

Башаров неоднократно оказывался в центре скандала по поводу избиений. Фото экс-супруги актёра Екатерины Архаровой со следами побоев на лице облетели все СМИ. А в конце декабря 2018 года сообщалось, что артист поднял руку на новую жену — Елизавету Шевыркову. Ранее психиатр объяснил феномен зависимости женщин от тирана Башарова и отметил, что все выходки звезды "связаны с его алкоголизацией".