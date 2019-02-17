Жительница Урала морит котов голодом и наряжает их в детскую одежду

Жительница города Касли Челябинской области морит своих котов голодом и одевает их в детские вещи. Об этом информирует "Первый областной".

— Зооволонтёры сообщили, что женщина собирает бродячих котов со всей округи. Их она не кормит, зато наряжает в детскую одежду, а затем укладывает их спать, — говорится в сообщении издания.

Полицейские проверили квартиру местной жительницы. Выяснилось, что уже после рейда зоозащитников умер один из котят. Отмечается, что полуживых животных женщина складывала в холодильник или кидала с балкона.

Как рассказали изданию в ГУ МВД РФ, участковым начата проверка, в ходе которой будет принято решение о дальнейших мерах.