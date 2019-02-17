В Германии назвали умеренными санкции из-за инцидента в Чёрном море

Политику Евросоюза по отношению к России в связи с инцидентом в Керченском проливе можно назвать умеренной, заявил замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорфф на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет РИА "Новости".
— Я считаю, что политика санкций очень умеренна. Какие альтернативы? Военная эскалация? Ничего не делать? В этой ситуации экономические санкции, персонализированные санкции — золотая середина, — сказал Ламбсдорфф.
Ранее стало известно о том, что ЕС согласовал санкции в отношении восьми россиян из-за керченских событий.
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