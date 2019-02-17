Власти Петербурга назвали причину обрушения здания ИТМО

Спасатели приступили к демонтажу слабозакреплённых конструкций. Наиболее ценное оборудование уже вынесено из зоны обрушения.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что обрушение здания Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) произошло из-за неправильного складирования стройматериалов и перегруза конструкций.

— Нерассчитанное складирование строительных материалов и перегруз конструкций. Известны те, кто занимался подрядными работами. А остальное даст следствие, — заявил Кириллов журналистам.

На данный момент спасатели установили 60 подпорных стенок для того, чтобы избежать дальнейшего обрушения. Также известно, что специалисты приступили к демонтажу слабозакреплённых конструкций. Наиболее ценное оборудование уже вынесено из зоны обрушения.

Напомним, 16 февраля в Санкт-Петербурге произошло обрушение в здании вуза, никто не погиб. По факту инцидента ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело. Лайф публиковал видео последствий обрушения, снятое с коптера.