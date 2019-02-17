ВСУ обстреляли окраины Донецка из миномётов и артиллерии

Украинские силовики применили миномёты и артиллерию при обстреле окраин Донецка. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В частности, под обстрел со стороны ВСУ, который начался в 15:30, попал населённый пункт Пески.

— Выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров и два снаряда калибром 125 миллиметров, также произведён один выстрел из СПГ-9, — сказал представитель СЦКК.