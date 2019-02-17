Роднина о поднятом в Солсбери флаге РФ: Это момент, чтобы гордиться страной

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявила, что испытывает гордость за страну после поднятия российского флага в Солсбери.

По её мнению, люди начинают понимать, что Россия не "страна кошмаров и ужасов".

— Наш флаг, где бы он ни поднимался, — это уже момент, чтобы гордиться страной, потому что флаги просто так не поднимаются, — добавила Роднина.

Ранее Лайф рассказывал, что неизвестный повесил флаг России на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери.