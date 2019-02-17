Режиссёр "Звёздных войн" снимет сериал для HBO

Джей Джей Абрамс выступит продюсером сериала "В финале они оба умрут". Шоу снимут для HBO по мотивам одноимённого романа Адама Сильверы. Помогать ему будет Крис Келли.
Действие книги разворачивается в ближайшем будущем. В нём специальная правительственная служба обзванивает граждан в день, когда они должны умереть, чтобы предупредить их об этом.
Сюжет книги построен вокруг общения двух семнадцатилетних юношей Руфуса и Матео. Они нашли друг друга в специальном приложении для тех, кому суждено умереть и кто хочет найти себе компанию на этот период.
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