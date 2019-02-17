Учёные назвали продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Исследователи провели эксперимент над двумя группами мышей, которых кормили по-разному.

Учёные Онкологического центра имени М.Д. Андерсона в США выяснили, что чрезмерное потребление сахара увеличивает риск появления рака. Об этом информирует Food News.

Исследователи провели эксперимент над мышами. Одним грызунам давали количество сахарозы, сопоставимое с потребляемым во многих западных странах объёмом, а другие сидели на "несладкой" крахмальной диете. В итоге эксперты сделали вывод, что рост уровня сахара в крови у первой группы вызывал быстрый рост опухоли.

Также учёные обнаружили, что высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар привели к росту метастазов в мышиных лёгких.

Специалисты рекомендуют ограничивать потребление сахара для минимизации риска развития диабета, рака, ожирения и болезней сердца. Они советуют обратить внимание, что высокофруктозный кукурузный сироп может содержаться в конфетах, варенье, желе, мороженом, соках, йогуртах, выпечке и других.

Эксперты рекомендуют также вместо сладкого перекусывать фруктами, а столовый сахар в рационе заменить мёдом.

Ранее учёные выяснили, что так называемые натуральные сахара, например сироп агавы или кокосовый сахар, ничем не отличаются от обычного рафинада. Лайф рассказал о ещё девяти мифах, касающихся здоровья.