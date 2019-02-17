В Самаре по делу о мошенничестве арестован бывший замглавы РКЦ "Прогресс"

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В Самаре по делу о мошенничестве арестован бывший замглавы РКЦ "Прогресс"

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Фото:© РИА Новости/Максим Богодвид

Бывший первый заместитель гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Константин Наумов арестован на два месяца по делу о мошенничестве. Такое решение вынес Самарский районный суд, сообщает РИА "Новости".

Следствие отмечает, что в июле 2013 года он заключил фиктивный договор на выполнение работ в одном из корпусов завода с последующим оформлением документов о мнимом выполнении работ.

Отмечается, что РКЦ "Прогресс" перечислил на расчётный счёт ООО "Технокомплектлинии" 4,9 миллиона рублей, которые в дальнейшем были распределены заинтересованными лицами по своему усмотрению.

Расследованием дела занимается УФСБ России по Самарской области. На данный момент Наумов является единственным подозреваемым.

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