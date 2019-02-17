"Мог бы стать актёром". Тактаров заявил, что Минаков не боец

Он также выразил мнение, что поражение российского спортсмена было справедливым, а причиной стало недостаточное количество тренировок.

Российский актёр и бывший боец ММА Олег Тактаров, комментируя поражение Виталия Минакова на турнире Bellator 216, заявил, что он не является бойцом, а поражение было абсолютно заслуженным.

— Виталий хороший самбист, прекрасный человек, но он не боец. Он мог бы стать музыкантом, актёром, художником, если бы его в детстве отдали в соответствующую школу. Но MMA не его, — заявил Тактаров в интервью Sport24.

Он также выразил мнение, что поражение российского спортсмена было справедливым, а причиной стало недостаточное количество тренировок.

Напомним, российский боец смешанного стиля Виталий Минаков потерпел первое в карьере поражение, уступив французу Чейку Конго на проходящем в США турнире Bellator 216.