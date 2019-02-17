В США заявили, что не хотят возвращать Асаду контроль над частью Сирии

В американском правительстве отметили, что их основная цель в САР заключается в помощи СДС и победе над ИГИЛ.

Власти США не желают, чтобы лидер Сирии Башар Асад получил контроль над северо-востоком арабской республики. Об этом заявил спецпредставитель госсекретаря США по САР Джеймс Джеффри.

— Наши цели на северо-востоке не изменились. Они предполагают сохранение безопасности в регионе, а именно: это значит, что мы не хотим, чтобы режим туда вернулся, поскольку он не способствует стабильности, — сообщил Джеффри в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Джеффри отметил, что основная цель Соединённых Штатов в Сирии заключается в помощи сирийским демократическим силам и победе над ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.