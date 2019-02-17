Воскресенье стало самым тёплым днём с начала года в Москве

Столбики термометров 17 января поднялись до плюс 4,4 градуса, однако ситуация изменится после приближения холодного атмосферного фронта.

Уже третий день подряд синоптики фиксируют в Москве самую высокую температуру воздуха с начала зимы. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк в беседе РИАМО.

— В 12:00 в Москве термометры показывали плюс 4,4 градуса. Так тепло в текущем календарном году в Москве ещё не было, — сказала Волосюк.

Как отмечается, в подмосковных Можайске и Коломне были обновлены рекорды тепла с температурой 5,6 и 4,4 градуса соответственно.

Волосюк рассказала, что к Москве с северо-запада приближается холодный атмосферный фронт, который привёл к усилению ветра. В ночь на вторник температура опустится до минус 10 градусов.

Ранее Лайф рассказывал, что погода в Москве в ближайшую неделю будет переменчивой, а столичный регион переживёт две волны похолодания.