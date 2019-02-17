"Убийца танков НАТО". Американские СМИ оценили российский аналог Javelin

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"Убийца танков НАТО". Американские СМИ оценили российский аналог Javelin

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Фото: © Wikimedia Commons

По словам журналистов, от нового российского оружия вряд ли спасут даже продвинутые комплексы активной защиты.

Разрабатываемый в России переносной ПТРК может стать "серьёзной угрозой для танков НАТО". Об этом сообщил эксперт американского журнала The National Interest Чарли Гао.

По его словам, он может стать ответом России на Javelin, разрабатываемые в США.

— Новый ракетный комплекс является инновационным, так как он предназначен для использования по принципу "выстрелил — забыл", — сказал Гао.

Согласно этому принципу обеспечивается возможность пуска ракеты из малоразмерных неподготовленных помещений и огневых фортификационных сооружений. Автор материла также отмечает, что от нового российского оружия вряд ли спасут даже продвинутые комплексы активной защиты.

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