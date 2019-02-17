МЧС предупредило о сильном ветре в ЦФО с порывами до 17–24 м/с

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МЧС предупредило о сильном ветре в ЦФО с порывами до 17–24 м/с

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Ветер с порывами до 17–24 метров в секунду ожидается сегодня и завтра на значительной территории Центрального федерального округа. Экстренные предупреждения размещены на сайтах ГУ МЧС России по Белгородской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Тамбовской и другим областям.

В ведомстве предупредили о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как повреждение ЛЭП, обрушение слабоукреплённых, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличение числа ДТП, заторы на трассах.

По данным Гидрометцентра РФ, непогода связана с влиянием атмосферных фронтов циклона, центр которого расположен над Кольским полуостровом.

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