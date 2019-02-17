Житель Днепра подстрелил таксиста и взял в заложники проститутку

Вооружённый мужчина, находясь на втором этаже третьего дома, выкрикивал оскорбления в адрес правоохранителей, однако всё же выпустил девушку через полчаса.

Вечером 16 февраля в Днепре мужчина выстрелил в живот таксисту с балкона, а прибывшим полицейским заявил, что удерживает у себя дома девушку, занимающуюся проституцией, сообщает "Информатор."

Подстреленного таксиста отвезли в больницу, а дом окружили сотрудники патрульной полиции, а также прибывшая группа тактико-оперативного реагирования и следователи.

— Мне не жаль отсидеть 15–20 лет, но всех перестрелять, — кричал стрелок полицейским через окно.

В итоге мужчина попытался выбраться через оцепление полиции с оружием, но его задержали. Помимо ружья дома у 37-летнего гражданина нашли травматический пистолет. Заведено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").