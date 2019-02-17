Результаты слежки за 2,6 млн человек обнаружили в Сети

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Результаты слежки за 2,6 млн человек обнаружили в Сети

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Фото: © Shutterstock

В соответствующую базу в режиме реального времени попадали фотографии и данные о местоположении.

Базы данных с результатами слежки за 2,6 миллиона человек в режиме реального времени обнаружил сотрудник GDI Foundation. В базе оказались GPS-координаты и результаты распознавания лиц. Об этом сообщает FT.

В базе хранились имена, идентификационные номера, домашние адреса, сведения о работодателях. Фотографии и данные о местоположении попадали в базу в режиме реального времени. При этом в качестве источника информации широко использовались камеры наблюдение в комплексе с системой распознавания лиц.

Специалист, который обнаружил базу данных, установил, что только за одни сутки система собрала практически 6,7 миллиона GPS-координат. Базу вела китайская фирма SenseNets.

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