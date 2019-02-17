Киевляне хотели спасти фанаток селфи из-подо льда и тоже провалились — видео

Всем пострадавшим в результате инцидента удалось быстро выбраться на берег до приезда спасателей.

Два жителя Киева провалились под лёд, стараясь спасти двух несовершеннолетних девочек, пытавшихся сделать фотографии. Видео с инцидентом опубликовано в группе "Киев оперативный" в "Фейсбуке".

На кадрах видно, как двое мужчин подбежали к девушкам, оказавшимся в воде, и, пытаясь их вытащить, сами пробили лёд.

Всем участникам происшествия ещё до приезда спасателей удалось быстро выбраться на берег. В результате никто не пострадал, и детей передали их родителям.