Киевляне хотели спасти фанаток селфи из-подо льда и тоже провалились — видео

Два жителя Киева провалились под лёд, стараясь спасти двух несовершеннолетних девочек, пытавшихся сделать фотографии. Видео с инцидентом опубликовано в группе "Киев оперативный" в "Фейсбуке".
На кадрах видно, как двое мужчин подбежали к девушкам, оказавшимся в воде, и, пытаясь их вытащить, сами пробили лёд.
Всем участникам происшествия ещё до приезда спасателей удалось быстро выбраться на берег. В результате никто не пострадал, и детей передали их родителям.
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