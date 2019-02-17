Россиянин, жонглировавший младенцем в Малайзии: Хотим переместиться к природе

По словам мужчины, они собираются перейти на стопроцентное жидкое питание, навестить друзей во Вьетнаме, стабилизировать доходы и укрепить здоровье.

Россиянин Михаил Бондарюк, жонглировавший младенцем в Малайзии, рассказал Лайфу о том, какие планы у них с супругой на дальнейшую жизнь.

Хотим переместиться к природе, пожить спокойно. Осуществить творческие задумки с Катиным рисованием, перейти на 100% жидкое питание, навестить друзей во Вьетнаме, стабилизировать доходы, укрепить здоровье, может, хватит сил уже ютуб-канал вести Михаил Бондарюк

Он также отметил, что ещё одной его затеей является мототуризм — путешествовать на мотоциклах по природе всем вместе.

— Ещё много предстоит сделать. Я рад, что у меня такая прекрасная супруга и такой чудесный ребёнок. Они дают мне силы работать над собой, — подчеркнул Михаил.

Мужчина выразил мнение, что для осуществления всех его задумок нужно много сил, ясная и трезвая голова, а также "спокойные эмоции с позитивным оттенком".

— Мы для себя открыли, как питание влияет на это. Деталей тут миллион. Психологические, физические преграды. От соков тело молодеет. Хочется бегать, радоваться, работать. Но это питание приковывает к соковыжималке и к исключительно высококачественным продуктам. Тут уже зелёные из гипермаркета не пойдут, если хочется реального прогресса, — резюмировал Бондарюк.

Как писал ранее Лайф, Екатерину Шахманову и её супруга Михаила Бондарюка задержали в Малайзии за то, что они "жонглировали" своим ребёнком. Как сообщают местные СМИ, пара занималась попрошайничеством в центре Куала-Лумпура и таким образом хотела привлечь к себе внимание. Россиян уже выпустили из полиции и вернули паспорта.