СМИ: Состояние Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который пережил в Солсбери отравление нервно-паралитическим веществом год назад, ухудшилось. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

По информации издания, за состоянием Скрипаля сейчас усиленно наблюдают медики. Они боятся, что 67-летний мужчина уже не восстановится полностью.

Токсикологи рассказали, что не могут предсказать последствия воздействия яда в долгосрочной перспективе, но исследования влияния других нервно-паралитических газов выявили такие проблемы, как потеря функциональности мышц и памяти.

Также в Скотленд-Ярде подчеркнули, что в отличие от дочери Сергея Юлии, которая на момент отравления была молода и относительно здорова, сам экс-полковник ГРУ уже тогда был "не в лучшей форме".