Асад назвал Эрдогана мелким слугой Америки

Сирийский лидер отметил, что процессу урегулирования кризиса в стране мешает политика "враждебных стран".

Президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана мелким слугой Америки и отметил, что вторая часть конституционной комиссии представляет интересы Турции, а не сирийской оппозиции.

Он подчеркнул, что вторая сторона должна представлять интересы именно сирийского народа.

— Однако, как вам известно, эта сторона представляет турецкое государство, они не представляют ни сирийскую сторону, ни себя, — сказал Асад, выступая перед главами муниципальных советов Сирии.

Асад также задался вопросом, конституцию какой страны комиссия обсуждает: Сирии или Турции.

Напомним, что комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой Конституции Сирии, была создана 30 января 2018 года в Сочи.