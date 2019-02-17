Следователи проверяют сообщения об избиении подростка-инвалида в Перми

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Следователи проверяют сообщения об избиении подростка-инвалида в Перми

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Фото: © Следственный Комитет Российской Федерации

Ранее журналистам в ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили, что избиение имело место быть.

В Следственном управлении СК РФ по Пермскому краю рассказали URA.RU, что проверяют информацию об избиении подростками одноклассника-инвалида. Знакомые с ситуацией люди считают, что ученики отпинали ребёнка всего лишь за то, что он в соцсети написал: "Я крутой!"

Инцидент произошёл в городе Лысьва, школьники напали на ребёнка около его подъезда в тёмное время суток. Один из подростков толкнул ребёнка в сугроб начал его пинать, несколько других ребят наблюдали за происходящим и даже сняли видео.

В феврале Пермский край отметился другим проявлением жестокости. По сведениям СМИ за долги дочери коллекторы избили 90-летнего ветерана. Дело под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.

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