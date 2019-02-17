Орешкин пообещал, что обвала рубля не будет

Министр выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе валюта будет устойчива и в реальном выражении она будет плавно укрепляться.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что обвала рубля не будет, а ставки по рублёвым депозитам выше инфляции делают выгодными сбережения в нацвалюте. Об этом он сказал в программе "Действующие лица" на канале "Россия 1".

— Абсолютно, — заявил Орешкин в ответ на предположение ведущей, что обвала рубля ожидать не стоит.

При стоимости нефти выше $40 за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво Максим Орешкин

Министр подчеркнул, что краткосрочная волатильность курса российской валюты сохранится ввиду изменения ситуации на внешних рынках, а также других факторов.

— Однако долгосрочно он будет устойчивым и в реальном выражении он будет плавно укрепляться, что значит, что инвестиции в рублёвые активы в долгосрочной перспективе будут приносить больший доход с учётом более высокого уровня процентных ставок, нежели инвестиции в иные валюты, — добавил Орешкин.

Говоря о том, в какой валюте лучше всего хранить сбережения, он отметил, что "деньги всегда надо хранить в той валюте, в которой предполагается их тратить".