"Солсбери наш!" В Сети пошутили, что флаг России на собор повесил кот Скрипалей

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"Солсбери наш!" В Сети пошутили, что флаг России на собор повесил кот Скрипалей

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Другие пользователи предположили, что российскую символику повесили Сергей Скрипаль либо его дочь Юлия.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на инцидент с российским флагом, который появился сегодня, 17 февраля, на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери. Большинство юзеров сошлось во мнении, что его повесил кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Кот Скрипалей на службе

Ekaterína Shikhóva

— Это третий агент повесил, — с юмором отнёсся Сергей Войнов.

via GIPHY

Кот ещё на задании и пока не пойман!!!

отметил Rafael Zakirov.

Другие же пользователи соцсетей в шутку сказали, что российскую символику повесили Петров и Боширов, которым британская сторона приписывает попытку отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

— Петров и Боширов, — комментирует новость Сергей Шанодин.

Некоторые также предположили, что флаг повесил сам Сергей Скрипаль либо его дочь Юлия. Между тем к самом инциденту комментаторы отнеслись по разному.

— Солсбери наш! — иронизирует Владимир Тимофеев.

Это глумление над британской паранойей

@Keithbritton11.

— Это издевательство над Правительством Великобритании? Хулиганство, вероятно, совершили какие-то остроумные подростки из Солсбери, — предположил @dmcna.

Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.

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