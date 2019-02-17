Беруши не спасут. Названы города, где люди больше всего страдают от шума

Любопытно, но в самой тихой столице Европы люди страдают больше, нежели в лидерах рейтинга.

Париж, Лондон и Рим стали городами Европы, в которых жители меньше всего страдают от шума. Об этом говорится в докладе Европейского агентства по охране окружающей среды.

Эксперты сумели подсчитать, сколько лет теряют жители того или иного города из-за проблем, вызванных шумом.

Оказалось, что парижанам различные проблемы прибавляют 20 дополнительных лет болезней, римлянам — 30, а лондонцам — 35. В конце рейтинга оказалась София, где шум прибавляет жителям 610 дополнительных лет болезней.

Любопытно, что вред для здоровья, причиняемый шумом, не всегда зависит от его объективного уровня. Так, к примеру, Вена считается самой тихой столицей Европы, однако жителям австрийской столицы проблемы с шумом прибавляют 85 лет болезней. Связано это с непосредственным расположением источников шума.