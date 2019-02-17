В СЖР раскритиковали отказ Порошенко общаться с российскими СМИ

Лидер Незалежной заявил, что не будет давать интервью журналистам из РФ, пока они не извинятся перед Украиной.

Отказ президента Украины Петра Порошенко общаться с российскими журналистами показывает, что страна далека от декларируемых европейских ценностей, к которым относится свобода слова.

— Данный случай, увы, является очередным эпизодом в длительной истории, связанной с нарушениями прав российских журналистов на Украине, — сказал Шафир РИА "Новости".

Он отметил, что Порошенко этим ничем не отличается от других украинских чиновников и представителей силовых структур.

Ранее Пётр Порошенко в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности отказался разговаривать с российскими СМИ, потребовав извинений перед его страной. После этого охранник Порошенко начал отталкивать корреспондента, удерживая его руку с микрофоном.