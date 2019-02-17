ОАЭ закупили российские комплексы "Панцирь" и "Корнет-Э"

Бригадный генерал Вооружённых сил ОАЭ Мохаммед Хассайни рассказал ТАСС, что Эмираты закупили российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет-Э" и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) семейства "Панцирь". Сделка была заключена на международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.
"Корнеты-Э" Вооружённые силы Объединённых Арабских Эмиратов приобрели на 146,92 миллиона дирхам ($39,7 млн), комплексов "Панцирь" — на сумму более чем 45 миллионов дирхам ($12,1 млн).
Ранее Лайф рассказывал, что ВС ОАЭ приобрели у компании Raytheon из США ПРО Patriot на более чем 356 миллионов долларов.
Помимо образцов оружия Россия на выставке представила лимузин Aurus.
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