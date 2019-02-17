Женская сборная России по мини-футболу взяла бронзу чемпионата Европы

Женская сборная России по мини-футболу завоевала бронзу Чемпионата Европы, который проходит в Португалии, обыграв украинок со счётом 3:2 в серии пенальти.
Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. Голы в составе нашей сборной забили Дина Данилова и Виктория Лебедева. Добавим, что, ведя по ходу встречи 2:0, россиянки не сумели удержать преимущества. Победить удалось только в серии послематчевых пенальти.
В финале встретятся команды Испании и Португалии.
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