Друг погибшего у Центрального телеграфа рассказал, каким был спортсмен

Друг погибшего в драке около здания Центрального телеграфа в Москве чемпиона России по рукопашному бою Геннадия Павлова в беседе с Лайфом заявил, что не верит в случившееся, а самого спортсмена охарактеризовал, как адекватного.

— Я не верю в это, это какой-то бред. Это друг мой близкий, очень близкий. Он адекватный парень был, не вспыльчивый, не агрессивный. Мне кажется, что это розыгрыш какой-то. Это неправда, — сказал друг погибшего.

Ранее стало известно, что в ходе потасовки с охранником около здания Центрального телеграфа в Москве погиб мужчина. По данным правоохранительных органов, он сам напал на охранника.