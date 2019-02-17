Всё-таки грузин. Саакашвили поделился результатами анализа ДНК

Экс-глава Грузии уточнил, что он стал первым в роду, кто "нарушил традицию, женившись на европейке".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сдал анализ ДНК "по выявлению этнического происхождения предков". Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Как уточняется, ДНК-тест выявил 99% грузинской крови и 1% греческой.

Саакашвили уточнил, что его предки были чистокровными грузинами, а он стал первым, кто "нарушил традицию, женившись на европейке".

По словам политика, данный тест очень популярен в США и благодаря ему можно проанализировать происхождение своих предков на протяжении тысячи лет.

Как сообщал Лайф, ранее Саакашвили напомнил о своём плане смены власти, но подчеркнул, что пока не готов его воплотить в жизнь.