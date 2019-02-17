В Совфеде оценили заявление Кравчука о том, что в Донбассе "другая страна"

Российский сенатор Клинцевич отметил, что замечание бывшего украинского лидера, скорее всего, останется не услышанным соотечественниками.

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Донбасс уже никогда не будет прежним. Своё мнение он написал в "Фейсбуке".

— Какой же мелкой и никчёмной представляется нынешняя украинская власть — и вся в целом, и её отдельно взятые фигуры, если на фоне того же Петра Порошенко первый президент Украины Леонид Кравчук при всём к нему неоднозначном отношении видится настоящим гигантом мысли, — написал Клинцевич.

Он отметил, что Кравчук не утратил "способность реально оценивать ситуацию", что является главным качеством политика. Однако, как заметил Клинцевич, слова украинского экс-президента, к сожалению, "останутся гласом вопиющего в пустыне".

Как ранее писал Лайф, Леонид Кравчук сказал о Донбассе, что "там другая страна", и добавил, что регион будет требовать большей свободы и прав — независимо от того, кто придёт к власти.