Скорпион пробрался в салон самолёта и всполошил пассажиров

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Скорпион пробрался в салон самолёта и всполошил пассажиров

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Неприятный инцидент произошёл на борту авиалайнера, который следовал из индонезийского города Пеканбару в Джакарту.

Пассажиры воздушного судна авиационной компании Lion Air подняли панику из-за крупного скорпиона. Он пробрался в салон самолёта. Об этом сообщает Coconuts.

<p>Фото: © Istimewa/Detik</p>

Инцидент произошёл на борту самолёта, который следовал из индонезийского города Пеканбару в Джакарту. Один из пассажиров рассказал, что скорпион выполз на полку для ручной клади. Это произошло после посадки, когда пассажиры начали разбирать свои чемоданы.

После этого в салоне самолёта начался хаос. Сотрудники авиакомпании не могли добраться до скорпиона. В итоге животное заползло обратно наверх и после этого его никто не видел.

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