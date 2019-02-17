Климкин заявил, что за "агрессией" РФ многие наблюдают из "диванной реальности"

Украинский министр также отметил, что имеет на этот счёт множество мыслей, часть из которых "не очень светлая".

Глава МИД Украины Павел Климкин в "Фейсбуке" заявил, что многие наблюдают за "агрессией России", как за "драматическим кино", занимая позицию в "диванной реальности".

— Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности, — заявил Климкин.

Украинский министр также отметил, что имеет на этот счёт множество мыслей, часть из которых "не очень светлая" после двух дней, которые он провёл на полях Мюнхенской конференции по безопасности.