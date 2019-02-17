Израиль удержит $138 млн из средств, переводимых палестинской администрации

По данным властей Израиля, именно столько палестинцы в 2018 году перечислили родственникам убитых и задержанных во время нападений на граждан еврейского государства.

Военно-политический кабинет безопасности Израиля 17 февраля заявил о решении вычесть из переводов Палестинской национальной армии (ПНА.— Прим. Лайфа) 138 миллионов долларов.

— По данным служб безопасности Израиля, эта сумма соответствует объёму средств, переведённых ПНА в 2018 году в качестве пособий террористам, находящимся в заключении в Израиле, а также их семьям и освобождённым заключённым, — цитирует израильскую правительственную пресс-службу ТАСС.

Отмечается, что в июле 2018 года кнессет принял закон, предусматривающий вычет из средств, переводимых палестинской армии, средств, которые были перечислены родственникам палестинцев, убитых или задержанных во время нападения на граждан еврейского государства.

По мнению властей Израиля, подобные выплаты "стимулируют терроризм". Палестинцы же отметили, что перечисляют средства "пострадавшим от израильской оккупации".