Орешкин заявил, что доходы самых бедных россиян выросли

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что в 2018 году у наименее обеспеченных россиян реальные доходы выросли на 10%, а номинальные — на 7%. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам Орешкина, можно констатировать, что наблюдается "позитивная динамика".

Также глава Минэкономразвития дал прогноз, что доходы самых бедных россиян продолжат расти и в текущем году.

При этом, как отметил Орешкин, для более обеспеченных групп населения гарантировать положительную динамику не приходится.

Ранее Максим Орешкин пообещал, что обвала рубля не случится.