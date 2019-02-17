Советник Белого дома рассказал, как Трамп может защитить режим ЧП

Советник Белого дома по вопросам внутренней политики Стивен Миллер заявил, что президент США Дональд Трамп может воспользоваться правом вето, чтобы помешать законодателям отменить его распоряжение о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

— Очевидно, что президент будет выступать в защиту своего распоряжения о введении чрезвычайного положения, — цитирует Миллера издание The Hill.

При этом советник отметил, что Трамп имеет полное право на применение данной меры. Он также добавил, что проблема нелегальной иммиграции требует решительных действий.

Кроме того, Миллер поддержал решение администрации, заявив, что на границе с Мексикой из года в год "погибают тысячи американцев".

Как ранее писал Лайф, 15 февраля пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.