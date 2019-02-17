Петербургский ИТМО отменил занятия во всех корпусах на 2 дня

Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение кровли и перекрытий одного из корпусов, на два дня отменил занятия во всех зданиях. Об этом сообщается на сайте вуза.

Напомним, инцидент произошёл вечером 16 февраля в корпусе университета, расположенном на улице Ломоносова. По официальной версии, конструкция была перегружена из-за неправильного складирования стройматериалов — в здании проводились ремонтные работы.

В настоящее время руководство университета обратилось в штаб по ликвидации последствий инцидента с просьбой проверить три соседних здания, где также проводятся занятия.

— Университет ИТМО обратился в Штаб по ликвидации последствий обрушения кровли с просьбой провести экспертизы корпусов № 1, 3 и 4, расположенных по адресу ул. Ломоносова, д. 9, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидаемое окончание проверки — 19 февраля, пока доступ в корпуса осуществляется только по согласованию с членами специально созданной комиссии.