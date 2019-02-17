Волкер рассказал о приостановке переговоров с Россией по Донбассу

При этом дипломат подчеркнул важность минских соглашений и призвал Россию к исполнению своей части обязательств.

Россия не планирует встреч с представителем США по вопросам Украины и не намерена обсуждать конфликт в Донбассе на фоне президентской кампании. Об этом на полях Мюнхенской конференции заявил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

— Мы всегда за то, чтобы встретиться и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов, — цитирует дипломата "Интерфакс".

При этом Волкер также подчеркнул важность минских соглашений и призвал Россию к исполнению своей части обязательств.

— Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжёлого вооружения или сотрудничества по этому вопросу, — отметил он.

Как писал Лайф, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти нарушают минские договорённости в угоду США и ЕС.